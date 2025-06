Pavard | Buon lavoro con Chivu Inter-Urawa Reds? Di tutto per vincere

Benjamin Pavard, protagonista nel cuore della preparazione verso un'importante sfida mondiale, si mostra determinato e concentrato. Dalla vibrante atmosfera di Seattle, il difensore francese condivide con i tifosi le sue emozioni e la voglia di ripartire più forte di prima. La partita contro l’Urawa Reds Diamonds rappresenta un’occasione cruciale per i nerazzurri di dimostrare il loro valore e conquistare il passaggio al cuore del torneo. Buon lavoro ai nostri campioni!

Si procede verso Inter-Urawa Reds Diamonds, la seconda delle sfide dei gironi del Mondiale per Club per i nerazzurri. Alla vigilia della gara arrivano le parole di Benjamin Pavard in America. RIPARTIRE – Direttamente dal Virginia Mason Athletic Center di Seattle, Benjamin Pavard racconta a Inter TV le sue sensazioni prima di Inter-Urawa Reds Diamonds: « Quello contro il Monterrey non è stato un ottimo match per noi, abbiamo anche sofferto il caldo di Pasadena. Sicuramente è difficile ripartire dopo la sconfitta in Champions League, ma adesso dobbiamo pensare a vincere la prossima partita: ci stiamo allenando bene, con il nuovo allenatore sta andando tutto bene e faremo il possibile per vincere domani ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pavard: «Buon lavoro con Chivu. Inter-Urawa Reds? Di tutto per vincere»

In questa notizia si parla di: pavard - inter - urawa - reds

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio - L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

Pavard: Stiamo lavorando bene, fondamentale vincere contro gli Urawa; Inter-Urawa Red Diamonds, dove vedere la partita in tv: le probabili formazioni; Mondiale per club 2025, come vedere Inter Urawa Red Diamonds.

Inter-Urawa Reds: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e probabili formazioni - Dopo il debutto al Mondiale per club a Los Angeles contro il Monterrey, terminato 1- Secondo msn.com

Mondiale per Club, Inter-Urawa Reds: orari tv e probabili formazioni. Chivu senza Thuram - Dopo il pareggio all’esordio con il Monterrey, l’Inter è chiamata al successo contro l’Urawa Reds per evitare rischi di qualificazione. Come scrive msn.com