Paura per l’incendio a Mastromarco In fiamme due rimesse agricole Pericolo bombole del gas

Paura a Mastromarco per un incendio scoppiato nella prima mattinata di ieri. Per cause ancora da accertare, due rimesse agricole in via dell’Apparita sono andate completamente distrutte dalle fiamme. Il rogo è scattato in una zona di Mastromarco densamente abitata, con abitazioni intorno alle rimesse da cui inizialmente è stato visto uscire fumo. L’incendio ha preso campo rapidamente e dal fumo siamo passati alle fiamme. Gli abitanti della zona hanno subito avvisato i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare l’incendio. Oltre alle rimesse interamente bruciate, il danno più ingente è stato fatto al pannello fotovoltaico, presente su tetto di una delle due riemesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paura per l’incendio a Mastromarco. In fiamme due rimesse agricole. Pericolo bombole del gas

In questa notizia si parla di: incendio - rimesse - mastromarco - fiamme

