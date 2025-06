Paura in via Colorno | auto finisce fuori strada e s' incendia Salvo il conducente

Un pomeriggio di paura in via Colorno, dove un incidente ha sconvolto la tranquillità della zona. Alle 17:30, un'auto ha perso il controllo, finendo fuori strada e andando in fiamme, ma il conducente è riuscito a salvarsi miracolosamente. La scena, drammatica e immediatamente imponente, ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre gli agenti lavorano per chiarire le cause di questa vicenda avvolta nel mistero.

