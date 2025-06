Paura in via Cerbiano | furgone con quattro operai a bordo finisce fuori strada nel cuore della notte

Una notte di paura a via Cerbiano, dove un furgone con quattro operai a bordo si è schiantato in modo improvviso, fermandosi tra i campi agricoli. L’incidente, avvenuto tra giovedì e venerdì, ha scosso la comunità locale e attirato l’attenzione sui rischi della strada. Le indagini dei Carabinieri sono ancora in corso per chiarire le cause di questa drammatica uscita di strada, mentre si spera che tutti i coinvolti stiano bene.

Schianto nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì in via Cerbiano, nel territorio comunale di Bertinoro. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, un furgone con quattro operai a bordo è finito fuori strada, fermandosi in un campo agricolo a margine della carreggiata. L'allarme alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Paura in via Cerbiano: furgone con quattro operai a bordo finisce fuori strada nel cuore della notte

In questa notizia si parla di: cerbiano - furgone - quattro - operai

