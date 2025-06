Paura all' alba per un incendio in via Augusto Righi

Paura all'alba di stamane a Bagnoli dove, in via Augusto Righi, è divampato un incendio. L'innesco in un capannone della ditta di traslochi Severino. Un locale ampio circa 150 mq e contenente cartoni, dunque materiale altamente infiammabile. Sul posto sono accorse due squadre dei Vigili del.

