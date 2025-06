Paura all' alba per un incendio a Bagnoli

All’alba, a Bagnoli, un devastante incendio ha rischiato di trasformarsi in una catastrofe. In via Augusto Righi, il fumo denso e le fiamme hanno coinvolto un capannone di 150 mq della ditta di traslochi Severino, contenente materiali altamente infiammabili. La pronta reazione dei Vigili del Fuoco è stata fondamentale per contenere i danni e garantire la sicurezza dei residenti. La vicenda mette ancora una volta in evidenza l’importanza di misure di prevenzione efficaci.

Paura all'alba di stamane a Bagnoli dove, in via Augusto Righi, è divampato un incendio. L'innesco in un capannone della ditta di traslochi Severino. Un locale ampio circa 150 mq e contenente cartoni, dunque materiale altamente infiammabile. Sul posto sono accorse due squadre dei Vigili del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Paura all'alba per un incendio a Bagnoli

