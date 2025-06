Passo Gavia gravissimo motociclista

Un pomeriggio drammatico sulle montagne del Passo Gavia: due incidenti in rapida successione hanno richiesto interventi di emergenza, tra cui quello di un motociclista caduto sulla strada statale. La tensione è alta mentre squadre di soccorso si mobilitano per garantire sicurezza e assistenza. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio, con aggiornamenti che arrivano per chiarire l’entità degli incidenti e le condizioni delle persone coinvolte.

Pomeriggio di incidenti e soccorsi d'emergenza oggi, giovedì 20 giugno, a Ponte di Legno (BS), lungo la strada statale del Passo Gavia. Due gli interventi registrati a distanza di poco più di un'ora. Il primo allarme è scattato alle 15:19 per un motociclista caduto autonomamente sulla SP BS300.

Cade sulla strada del passo Gavia, grave un uomo - Il 49enne, turista tedesco, avrebbe fatto tutto da solo: portato all’ospedale con l’elisoccorso con traumi alla testa e alla spalla ... Scrive giornaledibrescia.it