Pasotto | Ecco che ruolo potrebbe avere Saelemaekers nel Milan di Allegri

Immaginate Alexis Saelemaekers di nuovo in rossonero: un ritorno che potrebbe rinnovare le strategie di Allegri. Con la sua versatilitĂ e grinta, il belga potrebbe assumere un ruolo chiave nel nuovo Milan, portando energia e imprevedibilitĂ . Ma quale posizione potrebbe esattamente occupare? Scopriamo insieme come Saelemaekers potrebbe inserirsi nel progetto del tecnico livornese per riportare i rossoneri ai vertici.

Alexis Saelemaekers potrebbe tornare al Milan. Massimiliano Allegri lo potrebbe impiegare così in una certa posizione della nuova rosa.

Milan, Allegri valuta il ritorno di Saelemaekers? La situazione - Il belga torna in orbita rossonera dopo il prestito alla Roma: Allegri pronto a rilanciarlo con un ruolo tutto nuovo. Segnala ilcorrieredelpallone.it

Saelemaekers, ad Allegri piace e con lui potrebbe giocare come terzino destro - Il belga farà ritorno a Milanello e in attesa di capire quale sarà il suo futuro non è escluso che il nuovo tecnico rossonero possa volerlo in squadra per la prossima stagione ... Riporta msn.com