Partorisce sull’elicottero in volo verso l’ospedale Maggiore

In un emozionante episodio avvenuto sopra le montagne di Lizzano in Belvedere, una giovane donna congolese ha dato alla luce il suo bambino tra le nuvole, a bordo dell’eliambulanza dell’Ospedale Maggiore. La prontezza e la professionalità del team sanitario hanno reso possibile questa nascita incredibile, tra cieli e speranze. Un momento che resterà nel cuore di chi ha assistito a questa meravigliosa storia di vita e umanità.

Lizzano in Belvedere (Bologna), 20 giugno2 2025 – Aveva fretta di nascere ed è venuto al mondo, tra le nuvole, a bordo dell’eliambulanza dell’ospedale Maggiore. Una storia a lieto fine quello che viene dalla montagna di Lizzano in Belvedere. Una giovane congolese, ospite di un centro di accoglienza di Vidiciatico, l’altra notte ha partorito a bordo del velivolo, mentre veniva trasportata all’Ospedale Maggiore di Bologna. La chiamata al 118, spiega una nota dell’Ausl, è arrivata all’1.23 per la 27enne che, alla fine della gravidanza, era improvvisamente entrata in travaglio. Sul posto è arrivata un’ambulanza da Gaggio Montano, che ha richiesto il supporto dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it