Parte Forestàte la rassegna di musica e teatro

Foresta, la rassegna di musica e teatro immersa tra i suggestivi boschi del Parco Regionale di Roccamonfina, celebra il suo quinto anniversario. Ideata da Antonio Maiorino e Massimo Pastore, questa iniziativa ha riscoperto e valorizzato un angolo di grande bellezza, portando arte e cultura in un contesto unico. Un traguardo importante che testimonia come passione e dedizione possano trasformare un piccolo borgo in un palcoscenico d’eccellenza, arricchendo l’anima di chi vi partecipa.

Forestàte, la rassegna di musica e teatro ideata e curata da Antonio Maiorino e Massimo Pastore nel piccolo borgo di Foresta, tra i boschi del Parco Regionale di Roccamonfina, compie cinque anni. Un lustro per un piccolo grande progetto che ha riportato all'attenzione un prezioso gioiello.

Dal 20 giugno la quinta edizione della rassegna Forestàte. Nel piccolo borgo tra i boschi del Parco Regionale Roccamonfina