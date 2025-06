Parkinsound in piazza del Bacio Musica e socialità contro il degrado

Per la prima volta, Perugia si unisce alla Festa Europea della Musica con “Parkinsound”, un evento che fonde arte, musica e socialità per combattere il degrado urbano. In piazza del Bacio, tra note coinvolgenti e messaggi di solidarietà, la città promuove l’inclusione e la consapevolezza sul Parkinson, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di rigenerazione e speranza. Un’occasione unica per ascoltare, condividere e fare la differenza.

PERUGIA – Per la prima volta il Comune di Perugia partecipa direttamente alla “ Festa Europea della Musica “ che si celebra tradizionalmente il 21 giugno, E lo fa con tante iniziative all’insegna dell’ inclusione, della cultura e della rigenerazione urbana. Nasce così “ Parkinsound ” che declina la festa con una particolare connotazione di carattere sociale, in quanto dedicato alla consapevolezza e alla sensibilizzazione sul Parkinson attraverso la musica, l’arte e l’incontro con la cittadinanza. L’appuntamento è domani e domenica in Piazza del Bacio, con due giornate ricche di musica dal vivo, danze, laboratori, stand gastronomici e attività culturali, con la partecipazione di band, scuole di danza, artisti e associazioni del territorio e con un messaggio sociale forte e condiviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Parkinsound“ in piazza del Bacio. Musica e socialità contro il degrado

