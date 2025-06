Parete Occupazione di alloggi popolari sgomberati due appartamenti | saranno assegnati agli aventi diritto

A Parete, la lotta all’occupazione abusiva di alloggi popolari prosegue senza sosta. I Carabinieri, sotto la guida del Mar. Ca. Vincenzo Boerio, hanno portato a termine operazioni decisive per restituire spazi agli aventi diritto. Questa azione testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire legalità e sicurezza nelle nostre comunità, assicurando che gli alloggi pubblici siano destinati a chi ne ha realmente bisogno. La situazione evidenzia come la legalità sia fondamentale per il benessere di tutti.

Parete. I Carabinieri del Comando Stazione di Parete, guidati dal Mar. Ca. Vincenzo Boerio, a seguito di accertamenti e indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, hanno dato esecuzione a una serie di interventi finalizzati al recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica di pertinenza dell'ACER .

