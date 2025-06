Parchi eolici e fotovoltaici i sindaci del Belìce insorgono | Territorio a rischio

I sindaci del Belìce alzano la voce contro l'espansione incontrollata di parchi eolici e fotovoltaici, che sta trasformando il loro territorio in modo radicale e preoccupante. Pale alte oltre 200 metri e vasti campi di pannelli solari stanno suscitando timori di impatti ambientali, paesaggistici e sociali. La crescente tensione tra sviluppo sostenibile e tutela del territorio richiede un intervento deciso: le comunità locali chiedono un equilibrio che non sacrifichi il loro futuro.

Allarme dei primi cittadini contro l'espansione incontrollata delle rinnovabili. Pale eoliche alte oltre 200 metri e distese infinite di pannelli solari stanno cambiando il volto del territorio del Belìce, generando forte preoccupazione tra i sindaci della zona. L'espansione massiccia di impianti rinnovabili sta infatti provocando una vera e propria sollevazione da parte degli amministratori locali, che temono gravi conseguenze per il paesaggio e l'economia rurale. Timori per agricoltura e turismo. Nel corso di un consiglio comunale aperto tenutosi a Castelvetrano (Trapani), a cui hanno partecipato numerosi sindaci del Belìce e deputati regionali, è stato lanciato un grido d'allarme: il rischio è quello di stravolgere un paesaggio ancora incontaminato e compromettere settori fondamentali come l'agricoltura e il turismo, che rappresentano pilastri economici del territorio.