Paracadutista pestato dai buttafuori del bar spunta un coltello militare

Una serata che prometteva divertimento si è trasformata in un incubo per un paracadutista ad Ancona. Dopo essere stato brutalmente aggredito da buttafuori, si è ritrovato con un coltello militare nella tasca e conseguenti gravi ferite. Questa vicenda solleva interrogativi sulla soglia di tolleranza delle autorità e sulla sicurezza nei locali pubblici. È fondamentale capire cosa si possa fare per evitare tragedie simili in futuro.

Ancona, 20 giugno 2025 – Va ad una festa in un locale e si dimentica di lasciare a casa un coltello militare. Mentre cerca di riporlo in tasca per non farlo cadere si ritrova circondato da due buttafuori che lo avrebbero pestato a sangue e sbattuto fuori dall’immobile senza nemmeno lasciarlo spiegare. Per le botte la vittima avrebbe perso anche i sensi ritrovandosi in ospedale dove è stato operato e ricoverato quasi una settimana riportando una prognosi di 30 giorni. Trauma cranico facciale, fratture multiple al naso, un trauma a una spalla e una lesione lombare. A subire tutto questo è stato un 49enne originario della provincia di Napoli, residente a Jesi, un paracadutista appartenente al battaglione San Marco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paracadutista pestato dai buttafuori del bar, spunta un coltello militare

