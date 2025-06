Papa Leone XIV | IA può aprire nuovi orizzonti di uguaglianza o fomentare conflitti

Papa Leone XIV, nel suo messaggio alla conferenza romana sull’intelligenza artificiale, invita a riflettere su un futuro in cui questa tecnologia possa diventare strumento di uguaglianza o, al contrario, di conflitti. La sfida etica è cruciale: come orientare l’innovazione verso il bene comune? La risposta dipende dalla nostra capacità di governare l’IA con saggezza e responsabilità, perché il suo impatto dipende dalle scelte che compiamo oggi.

Etica e intelligenza artificiale. Il messaggio che Papa Leone ha inviato ai partecipanti della conferenza annuale sul tema in corso a Roma. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV: IA può aprire nuovi orizzonti di uguaglianza o fomentare conflitti

