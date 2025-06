Papa Leone | intelligenza artificiale può aprire orizzonti o fomentare conflitti

Papa Leone riflette sul ruolo dell’intelligenza artificiale: uno strumento potentissimo capace di aprire nuovi orizzonti di progresso o, al contrario, di fomentare conflitti e divisioni. La sua agenda ricca di udienze testimonia l’importanza di un dialogo attento e responsabile su questa tecnologia emergente. È fondamentale interrogarsi su come guidare questa rivoluzione digitale, affinché porti benefici senza rischiare di accontentare solo i più forti.

Messaggio di Papa Leone sull'intelligenza artificiale: può aprire nuovi orizzonti o fomentare conflitti. Fitta l'agenda delle udienze tenute oggi dal pontefice.

