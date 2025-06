Paolo Troncon rieletto direttore del conservatorio di musica Agostino Steffani

Con una straordinaria percentuale di consensi del 90%, Paolo Troncon è stato ufficialmente confermato direttore del Conservatorio di musica "Agostino Steffani" per il triennio 2025-2028. A 66 anni, diplomato in pianoforte, composizione e direzione di coro, Troncon ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel promuovere l'eccellenza musicale e la formazione artistica. La sua riconferma rappresenta un importante segnale di continuità e innovazione per il prestigioso istituto.

