Paola Perego torna con ‘Citofonare Rai 2’ in ballo per lei anche un serale

Paola Perego si prepara a tornare al timone di 'Citofonare Rai 2', un ritorno che promette entusiasmo e novità. La sua presenza potrebbe anche aprire le porte a un serale, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama televisivo. Mentre si attendono conferme sulla co-conduzione con Simona Ventura, l'attesa cresce: il nuovo progetto potrebbe partire già nel marzo 2026, dopo i Giochi olimpici invernali. Restate sintonizzati, perché questa stagione televisiva si preannuncia ricca di sorprese.

(Adnkronos) – Paola Perego è pronta a tornare al timone di 'Citofonare Rai 2'. Ma, a quanto apprende l'Adnkronos, nessuna certezza sulla presenza di Simona Ventura alla co-conduzione del varietà della domenica mattina. Inizialmente, la volontà della Rai era quella di far partire lo show a marzo 2026 dopo l'impegno con i Giochi olimpici invernali . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

