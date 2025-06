Paola Iezzi | Fin da bambina ho sempre combattuto le ingiustizie | i diritti della comunità Lgbtqia+ sono anche i nostri e la politica dovrebbe smettere di strumentalizzare l' ignoranza alimentando la paura del diverso

Da bambina, Paola Iezzi ha sempre lottato contro le ingiustizie e per i diritti della comunità LGBTQIA+, riconoscendo che sono anche i nostri. Ritiene che la politica debba smettere di alimentare ignoranza e paura del diverso. Il 25 giugno, durante la quarta edizione di The District of Joy al Milano Pride, si esibirà con il cuore pieno di speranza. Nel frattempo, riflette su quanto ancora ci sia da fare per garantire uguali diritti a tutti.

Il 25 giugno si esibirà alla quarta edizione di The District of Joy durante il Milano Pride ma, nel frattempo, Paola Iezzi riflette su quanto ci sia ancora da fare per la comunità affinché i diritti di tutti siano garantiti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Paola Iezzi: «Fin da bambina ho sempre combattuto le ingiustizie: i diritti della comunità Lgbtqia+ sono anche i nostri, e la politica dovrebbe smettere di strumentalizzare l'ignoranza alimentando la paura del diverso»

In questa notizia si parla di: paola - iezzi - diritti - comunità

Fabio Rovazzi lancia “Red Flag” con Paola Iezzi e Dani Faiv e analizza il peso della fama - Fabio Rovazzi torna sulla scena musicale con "Red Flag", un singolo che vede la collaborazione di Paola Iezzi e Dani Faiv.

Il #ComuneMilano ha approvato il patrocinio al Milano Pride 2025, confermando il proprio impegno a favore dei diritti della comunità LGBTQIA+ e contro ogni forma di discriminazione. La Pride Week, organizzata da CIG Arcigay Milano con le associazi Vai su Facebook

Paola Iezzi: «Fin da bambina ho sempre combattuto le ingiustizie: i diritti della comunità Lgbtqia+ sono anche i nostri, e la politica dovrebbe smettere di strumentalizzare l'ignoranza alimentando la paura del diverso; Serravalle Outlet: evento gratis con Paola Iezzi e Alan Sorrenti; Paola Iezzi a Belve: Mi sento un gay nel corpo di una donna. Non sono una dominatrice, a letto mi piace la comodità.