Paola Cortellesi sarà Presidente di giuria della Festa del Cinema di Roma 2025

Paola Cortellesi, una delle attrici, registe e sceneggiatrici più amate del panorama italiano, torna a far parlare di sé alla Festa del Cinema di Roma, questa volta come presidente di giuria nel 2025. Dopo il trionfo del suo film d’esordio, "C’è ancora domani", che ha conquistato pubblico e critica, la sua presenza promette di portare un’energia unica all’evento. La sua leadership sarà senza dubbio un punto di svolta per questa prestigiosa manifestazione cinematografica. Continua a leggere.

. L'attrice, regista e sceneggiatrice torna alla Festa del Cinema dopo lo straordinario successo del suo esordio alla regia dal titolo C’è ancora domani, pluripremiato film che ha segnato il debutto dietro la macchina da presa nel 2023 ed è stato record di incassi, uno dei maggiori successi di pubblico dell’intera storia del cinema italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cinema - festa - paola - cortellesi

Torna Cinema in festa dall’8 al 12 giugno - Dal 8 al 12 giugno, torna l'attesissima sesta edizione di CINEMA IN FESTA, un'opportunità unica per godere di film al cinema a prezzi speciali.

L'attrice, regista e sceneggiatrice Paola Cortellesi presiederà la giuria del Concorso Progressive Cinema, la sezione competitiva della Festa del Cinema di Roma. Lo annuncia il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su propost Vai su Facebook

Paola #Cortellesi sarà presidente della giuria della Festa del #cinema di Roma: "Responsabilità ed entusiasmo", dice l'attrice e regista. Vai su X

Paola Cortellesi presiede la giuria della Festa del Cinema; Paola Cortellesi presiederà la giuria della Festa del Cinema 2025; Festa del Cinema, Paola Cortellesi presiederà la giuria del Concorso.

Paola Cortellesi sarà Presidente di giuria della Festa del Cinema di Roma 2025 - L’attrice, regista e sceneggiatrice torna alla Festa del Cinema dopo lo straordinario successo del suo esordio alla regia dal titolo C’è ancora domani, pluripremiato film che ha segnato il debutto d ... Come scrive fanpage.it

Paola Cortellesi sarà la presidente di giuria della Festa del Cinema di Roma 2025 - Paola Cortellesi sarà la presidente della giuria alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma. Si legge su msn.com