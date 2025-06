Paola Cortellesi sarà la presidente di giuria del Concorso alla Festa del Cinema di Roma

Un'eccellenza del cinema italiano, Paola Cortellesi, si prepara a presiedere la giuria della sezione competitiva del Concorso Progressive Cinema alla Festa del Cinema di Roma 2025. Dopo il successo di "C'è ancora domani", il suo debutto alla regia, l'attrice e regista sarà al centro dell'attenzione internazionale, portando con sé passione, talento e innovazione. Un evento che promette sorprese e emozioni indimenticabili per tutti gli appassionati di cinema.

Nuove sorprese in vista alla Festa romana che, a ottobre, celebrerà il cinema, a presiedere la giuria della sezione competitiva l'attrice e regista Paola Cortellesi. Sarà Paola Cortellesi, protagonista del successo di C'è ancora domani, suo film d'esordio come regista, la presidente di giuria della sezione competitiva della Festa del Cinema di Roma 2025, il Concorso Progressive Cinema. L'annuncio arriva dal Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica Paola Malanga. Straordinario successo in termini di incassi, C'è ancora domani si è aggiudicato il Premio speciale della giuria, il Premio del pubblico e la Menzione Speciale Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas nel 2023, divenendo poi uno dei titoli più visti e discussi della stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it