Paola Cortellesi sarà la presidente di giuria alla Festa del cinema di Roma

Paola Cortellesi torna protagonista della Festa del Cinema di Roma, questa volta in veste di presidente di giuria alla sua 20ª edizione. Un ritorno atteso, dopo aver inaugurato la manifestazione nel 2023 con il suo apprezzato C’è ancora domani, che ha riacceso l’interesse del pubblico. La sua presenza promette di portare un’energia speciale e una visione innovativa, rendendo questa edizione indimenticabile per tutti gli appassionati di cinema.

, la cui 20esima edizione si terrà all’Auditorium Parco della Musica della Capitale dal 15 al 26 ottobre. Per l’attrice si tratterà di un ritorno alla manifestazione che inaugurò nel 2023 con il suo C’è ancora domani, esordio dietro la macchina da presa poi acclamato da critica e spettatori. Vero e proprio fenomeno sociale capace di riportare in sala il pubblico dopo gli anni difficili del Covid-19, alla Festa la pellicola vinse anche tre riconoscimenti: il Premio del pubblico, la Menzione speciale in quanto miglior opera prima e il Premio speciale della giuria. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Paola Cortellesi sarà la presidente di giuria alla Festa del cinema di Roma

In questa notizia si parla di: festa - paola - cortellesi - sarà

Paola Egonu fa festa in bikini: i tifosi gioiscono due volte - Paola Egonu conquista i tifosi con una festa in bikini, sorprendendo due volte in poche ore. Una breve storia su Instagram ha acceso i sogni degli appassionati azzurri, che hanno potuto respirare un sospiro di sollievo di fronte a questa immagine spontanea e coinvolgente.

Grandi nomi stanno per arrivare a Rondine! A YouTopic Fest, dal 6 all'8 giugno, ci saranno volti e voci che lasciano il segno: dall’intelligenza ironica di Michele Serra alla potenza artistica di Paola Cortellesi, dalla visione musicale di Giovanni Caccamo al cora Vai su Facebook

Festa del cinema di Roma 2025, Paola Cortellesi sarà presidente della giuria; Paola Cortellesi sarà la presidente di giuria alla Festa di Roma; Festa Roma: Paola Cortellesi sarà presidente giuria.