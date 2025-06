paola cortellesi presidente di giuria alla festa del cinema di roma 2025

Paola Cortellesi, attrice e artista poliedrica, torna a incantare il pubblico nel cuore della Festa del Cinema di Roma, questa volta con un ruolo tutto nuovo: presidente della giuria del Concorso Progressive Cinema. La sua presenza promete un’edizione speciale, ricca di innovazione e talento. Con la sua eleganza e carisma, guiderà la competizione verso orizzonti sorprendenti, dimostrando ancora una volta che il cinema è anche progresso e inclusione. La prossima edizione si preannuncia indimenticabile.

Paola Cortellesi torna da protagonista alla Festa del Cinema di Roma. Stavolta però non sul grande schermo, ma in una veste nuova: sarĂ lei infatti a presiedere la giuria del Concorso Progressive Cinema, la sezione competitiva della ventesima edizione della manifestazione, in programma il prossimo autunno. L’annuncio è arrivato ufficialmente per voce del Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica Paola Malanga. Un ritorno importante quello della Cortellesi, che proprio lo scorso anno, alla Festa, aveva conquistato pubblico e critica con il suo sorprendente esordio alla regia, “C’è ancora domani”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it