paola cortellesi presidente della giuria per roma 2025

Paola Cortellesi, artista e donna di talento, è stata nominata presidente della giuria per Roma 2025, un riconoscimento che sottolinea il suo ruolo di protagonista nel panorama culturale italiano. La festa del Cinema di Roma si appresta a vivere un’edizione all’insegna dell’eccellenza e dell’innovazione, con Cortellesi pronta a guidare una giuria di prestigio e ad arricchire ancora di più questa kermesse cinematografica, che si conferma appuntamento imperdibile per gli appassionati di tutto il mondo.

La scena culturale italiana si arricchisce di un evento di grande rilievo nel panorama cinematografico: la nomina di una figura di spicco come presidente della giuria del Concorso Progressive Cinema alla Festa del Cinema di Roma. Questa prestigiosa manifestazione, che celebra il meglio del cinema italiano e internazionale, si prepara ad accogliere personalità di alto calibro, confermando la sua importanza come punto di riferimento nel settore. In questo contesto, l'attenzione è rivolta alla presenza di un'artista versatile e riconosciuta a livello globale, il cui coinvolgimento promette di elevare ulteriormente il livello delle competizioni in programma.