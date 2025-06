paola cortellesi presidente della giuria della festa del cinema di roma

Paola Cortellesi, brillante attrice e regista, è stata nominata presidente della giuria della Festa del Cinema di Roma, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama cinematografico italiano. Con il suo debutto alla regia, "C'è ancora domani", ha aperto con successo la 18ª edizione del festival, portando sul grande schermo una storia intensa e riconoscibile che attraversa epoche e generazioni. La sua presenza promette di arricchire questa edizione speciale, e ci aspettiamo grandi sorprese.

Paola Cortellesi è stata scelta come presidente della giuria della Festa del cinema di Roma. "C'è ancora domani", debutto alla regia di Cortellesi, aveva aperto la 18esima Festa del Cinema di Roma nel 2023. Il film, campione d'incassi, racconta la storia di Delia, come quella di tante donne del passato e dell'oggi. Un 'viaggio' in bianco e nero di una donna romana della metà degli Anni 40, succube del marito. La seconda guerra mondiale si è conclusa da poco e la città eterna prova a buttarsi alle spalle l'orrore di quel periodo. Ma una lettera inaspettata porta Delia a scrivere un futuro di libertà, non solo per lei ma anche per sua figlia.