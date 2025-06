Pantaleo Avellis tra foglie di marmo e mare in risacca

Nel cuore di Modugno, tra foglie di marmo e il mare in risacca, si svela l’immaginario poetico di Pantaleo Avellis. La sua arte, avvolta da un’aura di mistero e suggestione, ci invita a attraversare un giardino incantato dove storia e natura si fondono in un abbraccio senza tempo. Entrate in questo mondo affascinante e lasciatevi trasportare dalle sue creazioni uniche, capaci di evocare emozioni profonde e riflessioni silenziose.

Chi varca il giardino del Consorzio Asi di Modugno (Ba) si troverà di fronte una vecchia torre di distribuzione dell'energia elettrica rivestita di pietra di Trani a sua volta dipinta