Il Tavoliere, una delle aree più fertili d’Italia, rischia di essere divorato da pannelli fotovoltaici e cantieri che mangiano suolo, minacciando biodiversità e agricoltura. Secondo il recente Rapporto Ispra e Snpa, le dinamiche territoriali stanno rapidamente alterando questo fragile equilibrio. È urgente intervenire per tutelare questa gemma verde del nostro Paese prima che sia troppo tardi, preservando il suo valore ambientale e produttivo per le future generazioni.

Pannelli fotovoltaici a terra e cantieri fagocitano il suolo e terreni tra i più fertili d’Italia. A giudicare dall’ultimo Rapporto ‘Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici’ curato da Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e da Snpa (Sistema. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Pannelli e cantieri mangia-suolo: energia e infrastrutture minacciano il Tavoliere più del cemento

