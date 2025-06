Panettiere trovato morto in fondo alle scale di casa in Valtellina | indagata la convivente per omicidio volontario

Un tragico fatto scuote Talamona: il corpo di Mario Ciaponi, ex panettiere, è stato rinvenuto senza vita in fondo alle scale di casa. La procura ha immediatamente aperto un'indagine, coinvolgendo la convivente dell'uomo per omicidio volontario. Cosa si nasconde dietro questa drammatica vicenda? Le risposte emergono mentre si cerca di fare luce sulla tragica scomparsa. Continua a leggere.

La Procura di Sondrio ha deciso di indagare la convivente dell'ex panettiere di Talamona, Mario Ciaponi, trovato senza vita in fondo alle scale del suo appartamento lo scorso 15 dicembre. L'accusa è di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

