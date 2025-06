Panda a Pandino | il programma del raduno dei record

Preparati a vivere un evento unico nel suo genere: il raduno dei record dedicato a Panda e Pandino, il più grande in Italia! Nel cuore della Lombardia, oltre mille esemplari provenienti da ogni angolo del mondo si uniscono per celebrare il celebre modello Fiat. Tra concerti, iniziative speciali e tanto entusiasmo, questa giornata promette di lasciare un segno indelebile. Non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria manifestazione!

Al via nel centro lombardo un'edizione da record del raduno più grande d'Italia dedicato al celebre modello della Fiat. In arrivo oltre mille esemplari provenienti da ogni parte del mondo. Previsti concerti e numerose iniziative collaterali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Panda a Pandino: il programma del raduno dei record

In questa notizia si parla di: raduno - record - panda - pandino

Giornata del Tricolore, numeri record per il raduno del Club veicoli storici Piacenza - la partecipazione di oltre 300 veicoli storici, la Giornata del Tricolore si conferma un appuntamento imperdibile per il mondo dell'automobilismo d'epoca.

Panda a Pandino, tutto pronto per il raduno 2025. Tre giorni con migliaia di Fiat Panda per battere il record #ANSAmotori #ANSA Vai su X

Panda per Pandino: il raduno da record torna a celebrare la Fiat Panda Vai su Facebook

Panda a Pandino: il programma del raduno dei record; Panda a Pandino 2025: tre giorni di festa per il raduno dei record; Panda a Pandino - Tutto pronto per il raduno dei record.

panda a pandino: il programma - Al via nel centro lombardo un'edizione da record del raduno più grande d'Italia dedicato al celebre modello della Fiat. gazzetta.it scrive

Panda a Pandino: è qui la festa della city car Fiat. Tutti gli appuntamenti - Tre giorni di festeggiamenti per il raduno dei record dedicato alla popolare auto che quest’anno cercherà di battere il primato dei 1. repubblica.it scrive