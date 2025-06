Pamela Petrarolo il fratello scomparso da due anni è stato ritrovato | È agli arresti domiciliari

Dopo due anni e mezzo di angosciosa attesa, Manuel Petrarolo, fratello minore di Pamela e protagonista di una tormentata vicenda familiare, è stato finalmente ritrovato e posto agli arresti domiciliari. La sua scomparsa aveva sconvolto l'intera famiglia, rendendo il suo ritrovamento una notizia che ha riacceso speranza e emozioni profonde. Pamela Petrarolo, nota ex volto di Non è la Rai, ha condiviso dettagli toccanti della vicenda, rivelando che i suoi genitori...

È stato ritrovato dopo due anni e mezzo Manuel Petrarolo, fratello minore di Pamela, ex volto di Non è la Rai che aveva raccontato la drammatica vicenda famigliare anche nel corso dell'ultima edizione di Grande Fratello. Ospite a La Volta Buona, Petrarolo ha spiegato che i suoi genitori sono.

Il fratello di Pamela Petrarolo ai domiciliari, era sparito da due anni: «Se ha sbagliato paghi» - Dall'altra sono scioccata, e insieme a me i miei genitori, per la vicenda in cui mio fratello è rimasto coinvolto». Segnala ilmattino.it

