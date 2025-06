Palmeiras-Al Ahly Taylor protagonista in negativo | rosso ingiusto revocato dal VAR

Nel confronto tra Palmeiras e Al Ahly, il debutto del Mondiale per Club si è acceso di polemiche per un episodio firmato dall’arbitro Taylor. L’espulsione di Raphael Veiga al 39’ sembrava ingiusta, suscitando reazioni infuocate e proteste di squadra. Tuttavia, grazie al VAR, la decisione è stata revocata, dimostrando come la tecnologia possa fare la differenza in campo. La partita si infiamma ancora di più, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Nel match d’apertura della seconda giornata del Mondiale per Club tra Palmeiras e Al Ahly, disputato a Pasadena, l’arbitro inglese Anthony Taylor è tornato protagonista di un episodio arbitrale controverso. Al 39?, il centrocampista brasiliano Raphael Veiga è stato espulso per un intervento in scivolata su un avversario egiziano. Una decisione che ha scatenato proteste immediate da parte dei compagni di squadra, convinti dell’errata valutazione. Il VAR corregge l’errore e salva Taylor. Richiamato al monitor dal VAR, Taylor ha rivisto l’azione e, dopo qualche minuto di analisi, ha revocato il rosso, sostituendolo con un cartellino giallo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Palmeiras-Al Ahly, Taylor protagonista in negativo: rosso ingiusto revocato dal VAR

