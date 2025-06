Palmeiras-Al Ahly | i 3 top e i 3 flop al Fantacampionato Mondiale per Club

Tra bonus e malus, ecco i migliori e i peggiori della gara che può lanciare i brasiliani agli ottavi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Palmeiras-Al Ahly: i 3 top e i 3 flop al Fantacampionato Mondiale per Club

Palmeiras-Porto come Al-Ahly-Inter Miami: non si segna e non si vince! - Il gruppo A del Mondiale per Club si conferma un vero e proprio rompicapo, con due partite senza reti e senza vincitori.

Tra bonus e malus, ecco i migliori e i peggiori della gara che può lanciare i brasiliani agli ottavi - Il Palmeiras conquista il suo primo successo nella Coppa del mondo per club contro l’Al Ahly, piazzando due colpi in 10 minuti a inizio ripresa: la rete del Flaco Lopez e l’autogol di Abou Ali, attacc ... gazzetta.it scrive

Pagelle Palmeiras Al-Ahly: TOP e FLOP del match - Ahly I TOP e i FLOP del match valido valevole per la seconda giornata del Mondiale per Club: pagelle ... calcionews24.com scrive