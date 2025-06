Pallavolo Barbanti dalla Valsa va a Milano E intanto in città si è rivisto Bruno

Il mondo della pallavolo italiana è in fermento: Leonardo Barbanti, talento classe 2006, si unisce all’Allianz Milano come vice Cachopa, portando nuova linfa e speranze ai tifosi meneghini. Mentre si aspettano notizie su Tizi-Oualou, questa cessione potrebbe essere il primo segnale di strategie future e ambizioni sempre più elevate. La formazione milanese continua a consolidarsi, puntando forte sul talento emergente e sulla crescita del suo team.

Mentre i tifosi attendono l'annuncio di Tizi-Oualou, si è perfezionata una cessione che potrebbe essere un indizio anche per trame future. Leonardo Barbanti, palleggiatore classe 2006 che nella scorsa stagione ha anche vissuto il suo esordio in SuperLega entrando al posto di De Cecco contro Grottazzolina nella seconda giornata di campionato, è da due giorni il nuovo vice Cachopa dell' Allianz Milano. Una Milano che punta molto sull'analogia con Paolo Porro, nel suo comunicato ufficiale, altro giovane regista venuto via da Modena, arrivato a Milano e poi esploso ad alti livelli tanto da essere il prossimo palleggiatore titolare della Gas Sales Piacenza.