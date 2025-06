Pallanuoto la Polisportiva Riccione a un passo dal sogno Serie C | al via la finale contro Blu Gallery

La Polisportiva Riccione si appresta a vivere un momento cruciale: la finale playoff che può catapultarla in Serie C nazionale di pallanuoto. Sabato 21 giugno, a San Severino Marche, i giovani della Perla Verde sfideranno la temibile Blu Gallery in una gara decisiva. La passione, il talento e l’energia dei nostri atleti saranno protagonisti di una sfida imperdibile: il sogno di una nuova avventura nazionale è ormai a portata di mano.

