Pallanuoto | il Settebello esce sconfitto in amichevole con l’Ungheria per 10-12

Il 7bello torna in acqua a Trapani per la Trinacria Cup 2025, segnando il primo impegno ufficiale post-Olimpiadi. La sfida con l’Ungheria, conclusa 10-12, ha messo alla prova la rinnovata squadra azzurra di Sandro Campagna, che affronta questa fase di rodaggio con entusiasmo e determinazione. I giovani innesti cercano di farsi spazio, mentre gli azzurri tentano di tenere il passo dei magiari nei primi due quarti, dimostrando che il futuro della pallanuoto italiana è già in movimento.

Primo incontro della Trinacria Cup 2025 a Trapani per il Settebello. Gli azzurri di Sandro Campagna tornano in acqua per il primo grande appuntamento del quadriennio dopo lo stop forzato per la sospensione post Olimpiadi. Nel test con l’ Ungheria arriva una sconfitta per 10-12. Squadra tricolore in acqua con una rosa rivoluzionata e ricca di nuovi innesti. Azzurri che provano a tenere il passo dei magiari nei primi due quarti, chiudendo solamente a due reti di scarto. Ospiti che allungano a fine terzo quarto, tentano la rimonta disperata i ragazzi del Settebello nell’ultimo periodo ma devono fermarsi sul -2 dopo la doppietta di Cannella. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto: il Settebello esce sconfitto in amichevole con l’Ungheria per 10-12

