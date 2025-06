palinsesti rai nek salta a domenica in confermati diversi tagli ai programmi

La stagione televisiva 2025/2026 si avvicina e con essa l’attesa dei nuovi palinsesti Rai, tra conferme, tagli e sorprese. Tra indiscrezioni e smentite, cresce la curiosità sui volti e i programmi che animeranno le nostre serate, come Domenica In. La domanda che tutti si pongono è: chi prenderà il posto di Nek? Scopriamo insieme le ultime novità e le anticipazioni più interessanti.

La stagione televisiva 20252026 è il tema del momento. O meglio: lo sono le presentazioni dei palinsesti delle Reti. Le date si stanno avvicinando e c'è fermento, tra indiscrezioni, rumor e – purtroppo – smentite, come quella del ritorno di Barbara D'Urso in Rai. C'è anche grande curiosità per scoprire il destino di Domenica In: chi affiancherà Mara Venier? A quanto pare, non Nek (e dispiace, vista la bravura). Ecco cosa dicono i beninformati. Palinsesti Rai, Nek non affianca Mara Venier a Domenica In. La televisione è in pieno fermento. E il motivo è semplice: save the date, perché venerdì 27 giugno la prima a presentare i palinsesti è la Rai, e il riferimento principale è ai palinsesti autunnali, da settembre a dicembre 2025.