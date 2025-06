Palinsesti Rai il risparmio si fa sui talk show e sull’approfondimento | cancellati Tango e Agora’ Weekend ma non solo Intrattenimento? Torna Benigni Barbara D’Urso ‘non pervenuta’

La recente spending review colpisce duramente i palinsesti Rai, con la cancellazione di talk show e programmi di approfondimento come Tango e AgoraWeekend. La riduzione investimenti mette a rischio l’offerta informativa e televisiva del servizio pubblico, sollevando polemiche e preoccupazioni tra i consiglieri di opposizione. Un taglio che potrebbe compromettere l’equilibrio tra intrattenimento e informazione, lasciando il pubblico senza alcuni dei suoi appuntamenti preferiti...

La spending review colpisce i talk show del servizio pubblico. Le bozze dei palinsesti Rai della prossima stagione sono arrivate ieri in Cda suscitando stupore e polemiche, a far discutere anche la cancellazione di diversi titoli informativi. Il rischio è “di indebolire gravemente l’offerta e l’immagine stessa” dell’azienda, lamentano i consiglieri di opposizione Alessandro Di Majo e Roberto Natale, preoccupazione condivisa dal consigliere eletto dai dipendenti, Davide Di Pietro. TAGLI AI TALK: QUATTRO PUNTATE IN MENO PER REPORT. CANCELLATI COSTAMAGNA E ZANCHINI, CONFERMATO BRUNO VESPA Viale Mazzini deve risparmiare 8 milioni di euro nel 2025 e 17 milioni nel 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Palinsesti Rai, il risparmio si fa sui talk show e sull’approfondimento: cancellati Tango e Agora’ Weekend ma non solo. Intrattenimento? Torna Benigni, Barbara D’Urso ‘non pervenuta’

