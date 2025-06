Palestina no al riconoscimento dello Stato

La questione del riconoscimento dello Stato di Palestina continua a suscitare dibattiti accesi e ambiguità, mentre la crisi in Medio Oriente si fa sentire anche nel Piceno. Durante la Commissione Affari Costituzionali, il consigliere Carlo Narcisi ha evidenziato come l’assemblea abbia discusso, con posizioni divergenti, sull’emendamento proposto dal sindaco. La delicatezza di questa tematica mette in luce come le decisioni locali siano strettamente connesse a un conflitto globale complesso e tragico.

La strage di Gaza arriva fino nel Piceno. "Durante la Commissione Affari Costituzionali – scrive Carlo Narcisi, consigliere comunale e presidente della Commissione – si è discusso sul riconoscimento dello Stato di Palestina e sulla crisi in Medio Oriente. La maggioranza, su iniziativa del sindaco, "ha presentato un emendamento che, pur mantenendo l'appello per il riconoscimento dello Stato di Palestina, rafforzava i riferimenti al diritto internazionale, agli aiuti umanitari, al ruolo dell'Italia e all'urgenza di una soluzione politica fondata sulla coesistenza e sulla sicurezza reciproca". "Abbiamo scelto il coraggio della responsabilità.

