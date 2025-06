Palermo terrore tra i commercianti | sgominata banda dei furti con spaccata

Palermo è sotto shock: la banda dei furti con spaccata smantellata dalla squadra mobile, con sette arresti tra Palermo e provincia. Un'operazione decisiva che ha portato alla luce una serie di reati che hanno seminato il terrore tra commercianti e cittadini, tra colpi e auto danneggiate. La lotta contro la criminalità continua, ma questa vittoria rappresenta un passo importante per restituire sicurezza alla comunità. Per saperne di più, continua a leggere su DayItalianews.

Sette arresti tra Palermo e provincia: colpi tra febbraio e marzo. Un'importante operazione della squadra mobile di Palermo ha portato oggi, 20 giugno, all'arresto di sette persone, accusate di furto aggravato, tentata estorsione e danneggiamento. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Termini Imerese, ha fatto luce su una serie di reati che hanno seminato il panico tra commercianti e cittadini. Colpi in serie e auto rubate: la banda colpiva in città e in provincia. Gli arrestati farebbero parte di un'organizzazione criminale composta da individui di età compresa tra i 18 e i 55 anni, tutti residenti nel quartiere Borgo Nuovo di Palermo.