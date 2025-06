Palermo-Catania lavori in corso | viabilità alternativa sulla strada provinciale 77 a Paternò

Palermo e Catania si preparano a un importante miglioramento infrastrutturale, con lavori in corso sulla strada provinciale 77 a Paternò per il raddoppio della ferrovia. Per garantire la sicurezza durante le operazioni, la Città Metropolitana ha aperto un cantiere in zona periferica, offrendo alternative di viabilità che facilitano il transito e riducono i disagi. Un passo avanti verso un futuro più sostenibile e connesso, che trasforma le sfide in opportunità di sviluppo.

Proseguono i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Catania. Per procedere al compimento della tratta Bicocca Catenanuova è stato aperto un cantiere in territorio di Paternò, fuori dal centro abitato. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, la Città metropolitana. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Palermo-Catania, lavori in corso: viabilità alternativa sulla strada provinciale 77 a Paternò

In questa notizia si parla di: lavori - palermo - catania - paternò

