palazzo campana prorogati i lavori almeno fino a settembre

I lavori al Palazzo Campana, epicentro di un importante intervento di recupero post sisma, sono stati prorogati fino a settembre. Un cantiere imponente che trasformerà questo gioiello storico rendendolo nuovamente fruibile alla città . Tuttavia, con questa prolungata attesa, i residenti dovranno convivere con le gru e i posti auto ridotti. In particolare, è stata appena emanata un’ordinanza che obbliga, fino al 16 settembre, il...

Si protrarranno ancora i lavori all’ istituto Campana per l’istruzione permanente, quelli in corso da mesi ormai, per il recupero post sisma. Un cantiere imponente che restituirĂ alla cittĂ un gioiello fruibile nelle sue parti ma nel frattempo, con buona pace dei residenti, la gru campeggerĂ ancora almeno fino a settembre e i posti auto rimarranno ridotti. In particolare è stata appena emanata un’ordinanza che obbliga, fino al 16 settembre, il restringimento della carreggiata stradale in piazza Dante, in via Campana e in piazza Sant’Agostino, nei tratti stradali oggetto d’occupazione, e il divieto di transito per i pedoni e per i veicoli di altezza superiore a 3,5 metri nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Dante e l’intersezione con piazza Sant’Agostino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it