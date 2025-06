Palazzo Bazzani non sarà abbandonato

Palazzo Bazzani non sarà abbandonato: Banca Intesa ha confermato l’intenzione di lasciare entro l’anno la storica sede di corso Mazzini, ma la collaborazione con la Fondazione Carisap continua a rafforzarsi. Il presidente Maurizio Frascarelli ha sottolineato che, pur perdendo un inquilino, si aprono nuove opportunità di partnership e iniziative condivise, dimostrando come il legame tra le istituzioni rimanga solido e promettente per il futuro.

Banca Intesa ha confermato nei giorni scorsi l'intenzione, annunciata da qualche mese, di lasciare entro l'anno la storica sede di Palazzo Bazzani, in corso Mazzini. Lo ha confermato ieri il presidente della Fondazione Carisap Maurizio Frascarelli, assicurando che questa decisione non inficerà i buoni rapporti costruiti nel tempo. "Da un lato perdiamo un inquilino, ma dall'altro abbiamo guadagnato un partner che ci sostiene su iniziative importanti. Ricordo – ha detto Frascarelli - che Intesa ha un accordo con noi per mettere risorse nel fondo HSE per sostenere interventi territorio. Per esempio, l'intervento che stiamo valutando di fare a San Benedetto lo faremo con il fondo HSE, avvalendoci anche di queste risorse che metterà Intesa San Paolo".

