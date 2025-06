Palazzetto dello sport Comune a caccia di risorse La piscina? Può attendere

a città potrà finalmente sognare un impianto modernissimo che rivoluzionerà lo sport locale. Il nuovo palazzetto rappresenta un passo fondamentale per valorizzare le strutture sportive di Lucca e offrire ai cittadini più opportunità di praticare attività fisica. Con il sostegno del finanziamento del Ministero dello Sport, il futuro dello sport lucchese si avvicina sempre di più a diventare realtà, dando nuova vita all’intera comunità.

Nuovo palazzetto dello sport, il cerchio si stringe e la città può iniziare a sognare un nuovo impianto. Nei giorni scorsi il Comune di Lucca ha partecipato a un bando del Ministero dello Sport su sport e periferie per poter accedere a un finanziamento fino a 3 milioni di euro che serviranno a parziale copertura dei costi. Nelle prossime settimane, dopo la metà di luglio, verrà consegnato il progetto di fattibilità economica. A quel punto, partirà la conferenza dei servizi, l’approvazione del progetto, la redazione di quello esecutivo e la gara. Per la seconda metà del 2026 si conta di far partire i lavori per il doppio palazzetto, saranno infatti due le strutture che a opera completata sostituiranno l’attuale e vetusto Palatagliate, nel quale per anni sono stati immessi milioni di euro per cercare di tamponare una situazione ormai insostenibile per i limiti strutturali connessi con l’impianto ormai molto datato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palazzetto dello sport Comune a caccia di risorse. La piscina? Può attendere

