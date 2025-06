Palamara | Accuse di dossieraggio sulla Salis? Il solito doppiopesismo di sinistra

Nel turbinio di accuse e polemiche, emerge un quadro complesso di sospetti e strumentalizzazioni. La battaglia tra i media si fa accesa, con alcune testate che dipingono presunte operazioni di dossieraggio come “macchina del fango”, mentre altre si concentrano su aspetti giudiziari. In questo scenario, il vero obiettivo sembra essere la difesa degli interessi ideologici più che la verità. Ma quale verità si cela dietro questa intricata vicenda?

«Macchina del fango» (Repubblica), «dossieraggio» (Corriere della Sera, La Stampa, Il Messaggero, Il Fatto quotidiano, Il Secolo XIX). L’inchiesta della Procura di Genova sull’ex assessore alla Sicurezza e alla polizia locale Antonino Sergio Gambino per corruzione e rivelazione di segreto (per i pm a favore di questo giornale), ha scatenato la stampa progressista che non vedeva l’ora di colpire un quotidiano non allineato alle proprie battaglie politiche. Ma anche se i giornalisti denunciano le presunte rivelazioni di segreto altrui, sorvolando sulle proprie, c’è un grillo parlante pronto a smascherare la loro ipocrisia. 🔗 Leggi su Panorama.it