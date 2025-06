Paiva allenatore del Botafogo alla Pesaola | al Psg abbiamo rubato la idea

Il sorprendente risultato del Botafogo contro il Psg ha scosso il mondo del calcio, ma ora si svela un retroscena interessante. Renato Paiva, allenatore dei brasiliani, ha rivelato di aver “rubato” alcune strategie ai parigini, usandole per sorprendere e vincere. Una mossa audace che dimostra come l’astuzia e l’innovazione possano ribaltare le aspettative. La scena calcistica internazionale si chiede: cosa succederà ora?

La scorsa notte il Botafogo ha battuto a sorpresa il Psg 1-0 al Mondiale per Club. Nel post-partita l'allenatore Renato Paiva ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese anche da Rmc Sport: « L'allenatore del Botafogo spiega di aver usato le stesse armi del Psg per creare una sorpresa e battere i parigini (1-0) giovedì, in occasione del Mondiale per club. Il Psg sta attirando sostenitori tra i suoi aguzzini. Renato Paiva, allenatore del Botafogo, spiega di aver usato la ricetta di Luis Enrique, il suo omologo parigino, per creare una sorpresa e offrire la vittoria della Champions League (1-0), questo giovedì a Los Angeles (venerdì mattina in Francia) durante il Mondiale per Club».