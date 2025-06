Paganini | Theo ha lasciato a desiderare quest’anno Udogie è un’idea

Quest’anno, Theo Hernandez ha deluso le aspettative al Milan, lasciando spazio a dubbi e richieste di rinforzi. Paolo Paganini analizza il rendimento dell’esterno franco-spagnolo e svela le possibili strategie rossonere per rinvigorire la squadra, con l’ipotesi di un innesto come Destiny Udogie. Ma sarà davvero questa la soluzione giusta? Scopriamolo insieme.

Paolo Paganini si è espresso sul rendimento di Theo Hernandez al Milan quest'anno e sul possibile arrivo di un sostituto, Destiny Udogie.

