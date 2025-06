Paderno condizionatori guasti e uffici roventi | la Posta chiusa per caldo

Il caldo record che attanaglia l’ufficio postale di Paderno Dugnano sta creando disagi e tensioni tra cittadini e dipendenti. Con condizionatori guasti e temperature che sfiorano i 30 gradi già a metà mattina, la situazione si fa insostenibile, costringendo la Posta a chiudere a metà giornata. La polemica infiamma via Buozzi, sollevando interrogativi sulla gestione e la tutela dei servizi pubblici in queste condizioni estreme.

Temperature roventi nell'ufficio postale di Paderno Dugnano e la Posta chiude a metà giornata. In via Buozzi infiamma la polemica. Paderno, condizionatori guasti: la Posta chiusa per caldo A metà mattina le temperature già toccano i 30 gradi. Indistintamente nella sala d'attesa che al di là degli sportelli, nella zona degli uffici. Il caldo è .

