Paci sopralluogo a Gamberame | Erba altissima copre sgambatoio

In un angolo di Gamberame, il verde selvaggio e incolto mette a rischio sicurezza e decoro. Dopo numerose segnalazioni dei residenti, sono andata di persona a verificare la situazione e ciò che ho scoperto è inaccettabile per un Comune che promette attenzione alle sue frazioni. Con queste temperature elevate, è fondamentale intervenire subito: la cura dell'ambiente e la sicurezza dei cittadini non possono più aspettare.

"Ho raccolto diverse segnalazioni da parte dei residenti di Gamberame e non potevo non andare di persona a verificare la situazione. Quello che ho trovato è inaccettabile per un Comune che dice di voler valorizzare tutte le sue frazioni". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia Emanuela Paci che ha fatto un sopralluogo nella zona e ha trovato " aree verdi invase da erba alta ben oltre il livello di sicurezza". "Con queste temperature il rischio incendio è reale. Non possiamo permetterci leggerezze", dice. Paci sottolinea anche che "lo sgambatoio per cani è irraggiungibile, letteralmente sommerso dalla vegetazione" e la pista ciclabile "è ormai coperta da erbacce e, soprattutto nelle ore serali, diventa pericolosa a causa dei lampioni spenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paci, sopralluogo a Gamberame: "Erba altissima copre sgambatoio"

In questa notizia si parla di: paci - sopralluogo - gamberame - erba

Paci, sopralluogo a Gamberame: Erba altissima copre sgambatoio; Gamberame, erba alta, sgambatoio irraggiungibile e pista ciclabile al buio. Paci (Fdi): Aree verdi e spazi pubblici nel degrado.

Paci, sopralluogo a Gamberame: "Erba altissima copre sgambatoio" - "Ho raccolto diverse segnalazioni da parte dei residenti di Gamberame e non potevo non andare di persona a verificare ... Lo riporta lanazione.it

Gamberame, erba alta, sgambatoio irraggiungibile e pista ciclabile al buio. Paci (Fdi): “Aree verdi e spazi pubblici nel degrado” - E’ questo lo scenario descritto da Emanuela Paci consigliera di Fdi a Vaiano che su sollecitazione di alcuni cittadino ha visitato la frazione di Gamberame ... notiziediprato.it scrive