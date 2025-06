Ovs accelera sull’acquisizione di Goldenpoint per rilanciare subito il brand

Ovs accelera sull'acquisizione di Goldenpoint, puntando a un rilancio rapido del brand e a consolidare la propria presenza sul mercato. Questa mossa strategica, prevista entro la metà dell’anno, potrebbe rappresentare una svolta decisiva per entrambe le aziende, offrendo nuove opportunità di crescita e innovazione. Mentre i primi dati trimestrali mostrano segnali di resilienza, l’operazione potrebbe essere il catalizzatore per un futuro più solido e competitivo.

Una mossa immediata, che potrebbe salvare un brand e avvantaggiare l’altro. Ovs spinge infatti per l’acquisizione immediata di Goldenpoint, entro la fine della metà dell’anno. Per il primo trimestre infatti le vendite nette di Ovs raggiungono i 354 milioni. Un aumento dell’1% e con l’ebitda rettificato chiude a 28,1 milioni. Anche se in lieve calo rispetto ai 29,7 milioni dello stesso periodo, c’è comunque un impatto inflattivo sui costi di struttura. Inoltre, al 30 aprile 2025 l’indebitamento finanziario rettificato è di 61,1 milioni, con un rapporto sull’ebitda in linea rispetto alla stessa data 2024. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ovs accelera sull’acquisizione di Goldenpoint per rilanciare subito il brand

In questa notizia si parla di: acquisizione - goldenpoint - brand - accelera

Ovs (Tip) anticipa l’acquisizione di Goldenpoint; OVS accelera per controllo di Goldenpoint; poco mossi ricavi ed Ebitda; Ovs sale al 100 per cento di Goldenpoint: vendite trimestrali a 354 milioni.

Ovs sale al 100 per cento di Goldenpoint: vendite trimestrali a 354 milioni - Ovs accelera nel suo primo trimestre d'attività e anticipa il controllo totale di Goldenpoint per rafforzare il rilancio in atto e arrivare a 50- Si legge su ilgazzettino.it

Per Ovs primo trimestre solido con ricavi a 354 milioni, perfezionata in anticipo l’acquisizione di Goldenpoint - aprile con vendite in miglioramento dell’1% e un ebitda rettificato di 28 milioni di euro, leggermente in calo per effetto dei costi inflattivi. Lo riporta msn.com