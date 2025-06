Otto pini saranno salvati Successo a metà

Otto pini saranno salvati, un risultato che illumina una speranza in un contesto spesso segnato da decisioni difficili. Moreno Bizzarri, portavoce del comitato “Salviamo i pini”, celebra questa vittoria parziale, sottolineando come, grazie all’impegno della comunità e delle istituzioni, si sia evitato l’abbattimento di quattro alberi in più rispetto al progetto iniziale. Un passo avanti che dimostra come anche le battaglie più complesse possano portare a risultati concreti e tangibili.

"Eravamo certi di salvare tutti i pini, ne abbatteranno 8 in meno di quelli previsti dal progetto e questo è già un successo". Così Moreno Bizzarri, portavoce del comitato “Salviamo i pini”, che torna a far sentire la sua voce sottolineando quale, nel contesto della vicenda degli alberi, sia l’unica notizia positiva che rimane: "La promessa del sindaco Pecci e della Giunta di salvare dall’abbattimento gli otto pini rimasti in piedi, 4 in Via Manzoni e 4 in Via Marsala, usando le tecniche alternative proposte dal comitato nella relazione dei tecnici da esso incaricati. Speriamo che almeno ciò accada, potrebbe aiutarci a tentare di salvare gli oltre 250 pini presenti ancora nel territorio, ciò eviterà ai nostri concittadini di acquistare altri condizionatori dell’aria grazie all’ombra delle loro chiome". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Otto pini saranno salvati. Successo a metà "

